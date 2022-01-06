Об этом сообщает «НБН».

Журналисты «Радио Свобода» выяснили у жителей города Мариуполь, что они собираются делать, в случае, если Россия начнет захват их города.

«Тревожного чемоданчика пока нет. Если честно, то не знаю, что буду делать, потому, что максимально не хочется, чтобы это произошло», — сказала юная жительница Мариуполя.

А вот более старшое поколение заявляет, что не собирается бежать из города, в случае полномасштабных боевых действий. Есть и те, кто не верят, что Россия действительно может пойти на полномасштабную атаку.

«Та ничего не буду делать. Никуда бежать не буду», — ответил мужчина. «Пока не думаю. Потому, что это настоящая чепуха», — отвечает женщина. «Не верю и никто меня в этом не переубедит, что будут какие-то военные действия», — заявляет жительница Мариуполя. «Если вдруг, то я не знаю. Документы уже лежат. Уже 6 лет, как они лежат», — сказал молодой мужчина. «Если будут серьезные боевые действия, тогда придется уезжать», — сказал молодой парень. «Вернусь обратно в армию и буду защищать свой город, свою семью и свою страну», — сказал парень журналистам.

К слову, по данным одного из соцопросов, в Мариуполе и Севередонецке наиболее тепло относятся к РФ, а вот наиболее холодно — во Львове.