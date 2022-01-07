Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованную штабом ООС информацию, последние сутки, шестого января, со стороны российско-оккупационных сил было зафиксировано два нарушения режима открытия огня.

Известно об обстрелах в сторону Луганского, а также у Старогнатовки. Наемники Российской Федерации использовали для обстрелов позиций ВСУ пулеметы крупного калибра. Также боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В сообщении отмечается, что потерь в результате атак со стороны вражеских сил не зафиксировано.

Кроме того, отмечается, что «по состоянию на семь часов утра, седьмого января, нарушений со стороны членов незаконных вооруженных формирований не наблюдалось».

Насколько известно, в последнее время ситуация в зоне операции Объединенных сил остается по-прежнему сложной. Российские наемники, в том числе и снайперы, открывают огонь по нашим защитникам. К сожалению, от вражеских пуль продолжают гибнуть наши воины.