Но сегодня, восьмого января, таки стало известно о том, как пишет «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», что в определенных временно оккупированных городах даже вступают в действие так называемые «распоряжения» главного боевика Донецкой области Пушилина.

В частности, как говорится в материале, в Горловке был выполнен «указ» Пушилина «Относительно режима повышенной готовности».

Речь идет о том что на территории временно неподконтрольного власти Украины города Горловки был возобновлен «график» приема местных жителей оккупационной «властью» города в лице Ивана Приходько на текущий год. Отмечается, что основанием для возобновления такого процесса стал «указ» главного боевика региона Дениса Пушилина.

Теперь же, как об этом свидетельствует график, незаконный «городской голова» Горловки Приходько якобы вновь будет проводить личный «прием» горловчан дважды в месяц в здании городской «администрации».

Но это не все резонансные новости о ситуации в ОРДО. В частности, мы писали о том, как Басурин выставил Украине новый ультиматум по работе с украинскими представителями СЦКК.