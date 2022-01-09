Ольга Голубовская сообщила, что новая волна COVID-19 будет особенной, поскольку в Украине «бушуют» два варианта коронавирусной инфекции – «Омикрон» и «Дельта».

Врач убеждена, что не стоит ожидать привычного спада заболеваемости между волнами, поскольку количество инфицированных коронавирусом будет только возрастать.

Такое предупреждение Голубовская сделала на своей странице в Facebook, пишет «НБН».

Инфекционист подчеркнула, что новый вид коронавирусной инфекции реже вызывает тяжелое течение болезни, при этом лечение от COVID-19 нужно начинать сразу после того, как стало известно о наличии вируса в организме.

Голубовская добавила, что большинству пациентов врачи назначают противовирусную терапию, но в то же время к каждому человеку медики имеют индивидуальный подход.

Также врач призвала госпитализировать больных коронавирусом из группы риска, не дожидаясь момента, пока у них начнется дыхательная недостаточность. По ее мнению, такая мера поможет снизить количество летальных исходов.

Голубовская напомнила, что если человек прошел полный курс вакцинации и все же инфицировался COVID-19, ему обязательно нужно обращаться за помощью к медикам и не надеяться на то, что его организм защищен.

В то же время в ВОЗ утверждают, что штамм «Омикрон» активно распространяется благодаря неправильному социальному поведению. Людей просят не забывать о том, что сей час пандемия, во время которой нужно соблюдать карантинные ограничения.