Эксперт спрогнозировал, на каких специалистов будет спрос в этом году, а какие специальности утратят свою популярность. По словам Куща, в топ на рынке труда выйдет сектор услуг.

Сфера обслуживания получит ведущую роль и будет развиваться в 2022 году. Экономист отмечает, что сейчас очень нужны специалисты среднего звена, напомнив, что персоналу в сфере услуг не всегда нужно высшее образование, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Профессиями года станут официанты, администраторы, хостесы и сотрудники гостиниц. Аналитик утверждает, что работу по таким вакансиям украинцы найдут без труда, но в то же время оплата труда в сфере обслуживания останется прежней.

Также в Украине будет спрос на профессии, связанные с сельским хозяйством, благодаря развитию агробизнеса. Эксперт отмечает, что в этом году также будет дефицит квалифицированных IT-специалистов.

Кущ утверждает, что трудно придется в новом году юристам и экономистам, поскольку рынок перенасыщен представителями этих профессий.

Также проблемы с поиском работы испытают специалисты, которые занимаются исследованиями и наукой. На ученых существует огромный спрос за рубежом, в то же время в нашей стране эта профессия не получает популярность.

Дела пойдут вверх и у граждан, которые долгое время не могут найти работу. В Министерстве социальной политики сообщили, что государство будет выдавать беспроцентные кредиты украинцам, испытывающим трудности с трудоустройством. Деньги начали выдавать уже с начала этого года.