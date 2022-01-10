Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Правительственный портал.



Так, по информации Минэкономики, уже более 6,7 миллиона украинцев подали заявление на получение выплат за полный курс вакцинации от коронавируса. По программе уже было переведено почти 6,4 миллиарда гривен из которых один миллиард украинцы уже успели потратить.



Самыми популярными направлениями для траты выплат стали:



книжные магазины — 361 000 000 гривен

кинотеатры — 300 000 000 гривен

театры/концерты/др. развлекательные мероприятия — 138 000 000 гривен

внутренние авиа- и железнодорожные перевозки — 134 000 000 гривен

спорт — 90 000 000

В ведомстве напомнили, что со второй половины января сего года, люди возрастом более 60-ти лет смогут потратить деньги за вакцинацию на покупку лекарств



Потратить средства можно за 4 месяца с момента начисления. Если не успеть — деньги обратно переведут государству.



Напоминается также, что программа по выплате денег за вакцинацию будет действовать год. Пока что получить деньги можно лишь при помощи приложения «Дія», но в будущем деньги будут выплачивать и в режиме офлайн, чтобы средства выдали тем, кто не пользуется смартфонами.

К слову, чуть ранее в Минздраве заявили, что срок действия COVID-сертификатов о полной вакцинации будет сокращен.