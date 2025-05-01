Как информирует «НБН» со ссылкой на видеоматериал Telegram-канала «Мы-Украина», от премьер-министра Дениса Шмыгаля прозвучало пояснение — недра, объекты инфраструктуры и месторождения полезных ископаемых ресурсы Украины не внесены в пункты сделки с США.

Исходя из слов Шмыгаля, наша страны станет лишь отчислять вклады от новых лицензий/ренты, на разработку полезных ископаемых — это будет 50 процентов средств, перечисляемых в указанный Фонд.

Кроме того, никакие долги за помощь, предоставленную Украине при президентстве Джозефа Байдена, то есть до подписания данного соглашения, не являются предметом, внесенным в документ.

Также, премьер раскрыл 5 ключевых принципов соглашения, и речь идет о:

равноправии — Фонд формируется на основе равноценных, 50-процентных взносов (США и Украины) и обе стороны располагают соразмерным правом голоса;

сохранении контроля Украиной над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами;

новых инвестиционных вливаниях в экономику Украины, а не выплате долгов (за поддержку США);

гарантировании участия инвесторов и покупателей — Фонд будет финансировать проекты и осуществлять коммерческие закупки ресурсов в рамках «бери или плати»;

незыблемости евроинтеграционного курса — договор не помешает членству Украины в ЕС.

Ранее мы писали о том, что в Раде раскрывали детали законопроекта по контрактам с ВСУ для украинцев старше 60 лет.