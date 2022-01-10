Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

11 января погода в Украине будет облачной и морозной, хотя осадки синоптики не прогнозируют. Разве что в Карпатах пройдет снег, а на востоке страны возможен мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от +1 градусов в восточных регионах до -6 на Киевщине и Сумщине.

«11 января в Украине начнется похолодание. Впрочем, будет происходить это постепенно. Ветер будет преимущественно северный, порывистый и некомфортный. Снег возможен в Карпатах, а снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. И все», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Теплее всего будет в восточных и южных регионах Украины и в Крыму. Днем в там ожидается от -1 до +1 градусов.

Морознее всего будет на севере страны. Средняя температура там будет составлять -4…-6 градусов. Осадки в этом регионе не прогнозируются.

Погода в центре страны будет похожа на северную. Там следует ожидать температуру в пределах -3…-5 градусов.

На западе Украины температура будет колебаться от -1 градуса на Волыни до -5ºС на Ивано-Франковщине и Буковине. Ночью в большинстве регионов температура опустится до -6 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 11 января ночью будет снежить, а днем осадки должны прекратиться. Столбики термометров и ночью, и днем покажут -4…-6ºС.

Карта погоды на 11 января

Ранее сообщалось о погоде на 10 января 2022 года.