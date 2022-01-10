Об этом сообщает «НБН».

С новогодней елки, установленной в микрорайоне «Текстильщик» в оккупированном Донецке, кто-то украл почти все украшения. При этом на верхушке елки новогодние украшения остались. Видимо, их не украли по той причине, что не смогли к ним добраться.

Примечательно, что паблики оккупантов даже здесь нашли «украинский след». Они заявили, что новогодние украшения с елки украли диверсионно-разведывательные группы Украины.

Соответствующим скриншотом из паблика оккупантов и фотографией новогодней елки с украденными украшениями, поделился в социальной сети Twitter блогер Necro Mancer.

«УкрДРГ – они такие», — сыронизировал блогер.

Комментаторов рассмешило то, что российская пропаганда даже здесь решила обвинить Украину.

«Суровые укрДРГ».

«УкрДРГ с этим бы не справились бы. Это мог сделать только спецназ НАТО», — шутят пользователи.

Стоить отметить, что недавно в соцсетях показали, что произошло с главной елкой ОРДО.