Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.



По данным вечерней сводки, 10 января 2022 года российские оккупанты дважды нарушили режим перемирия.



Оба обстрела боевики открывали в сторону позиций ВСУ возе Песков: использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В результате обстрелов никто из бойцов ВСУ не пострадал.



Но, к большому сожалению, двое украинских военных получили смертельные ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном предмете. Где случилась трагедия и имена погибших защитников пока что не сообщаются.

К стати, ранее мы сообщали о ситуации на Донбассе за 9 января.