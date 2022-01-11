Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Инсайдер UA«.



Когда в эфире «Рады» освещали новость о смерти Давида Сассоли, то стали показывать то, как политики отреагировали на кончину президента Европарламента. Один из тех кто высказал свои соболезнования по этому поводу — спикер украинского парламента Руслан Стефанчук:



«И всё, вроде бы, ничего, если бы кто-то не умудрился поставить фото Руслана Стефанчука, а под ним разместить надпись «раптово помер». Вот неловко получилось», — пишет ресурс и наводит скриншот конфуза государственного телеканала.

Стоит отметить, что ведущий телеканала «Рада» попросил прощения у Ангелы Меркель, политику которой назвал «свинской».