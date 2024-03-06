Отвечая на запрос издания «Главком», в ЦИК заявили, что никаких проблем у гаранта с легитимностью после пяти лет президентства не будет. В ведомстве напомнили, что во время военного положения закон запрещает проводить выборы, информирует «НБН».

В Центральной избирательной комиссии уточнили, что, согласно статьям 106 и 108 Конституции, власть должна быть непрерывной, то есть глава государства должен выполнять свои функции до вступления в должность преемника, поэтому нет оснований для передачи функций Зеленского Стефанчуку.

В ведомстве добавили, что сейчас россияне используют все способы и механизмы в информационном пространстве для разжигания вражды внутри Украины. В частности, с целью подрыва доверия украинцев к власти враг может раскручивать тему «20 мая».

Как сообщалось, в ОПУ назвали условие для обсуждения проведения выборов президента во время войны.