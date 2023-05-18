Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. По его словам, это произойдет уже в скором времени.

Дословно из обнародованного сообщения Стефанчука:

Каждый из украинцев знает, что ЗРК NASAMS – это наша защита. Сегодня я посетил предприятие, где производят, в том числе, эти системы ПВО. Они есть в Украине, но нам их нужно больше. И, конечно же, их будет больше! И совсем скоро.

Насколько известно, 18 мая Руслан Стефанчук вместе с президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани обсудили увеличение поставок противовоздушных систем для ВСУ.

Напомним, ранее в ОПУ сделали заявление об «уничтожении» ЗРК Patriot в Киеве во время одной из последних ракетных атак россиян.