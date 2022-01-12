Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Астрологи утверждают, что для некоторых представителей зодиакального круга брать кредит в банке опасно или вообще противопоказанно, так как они могут запросто попасть в долговую яму. К таким Зодиакам относятся Близнецы, Львы и Водолеи.

Близнецы

Близнецы всегда привыкли тратить больше, чем получают, поэтому постоянно сталкиваются с нехваткой денег. Пользуясь услугами банков по кредитованию, они могут оформить займы сразу в нескольких банках. Проблемы начинаются тогда, когда приходят сроки расчета по кредитам. Не имея возможности вернуть деньги банковским учреждениям Близнецы попадают в неприятную ситуацию, когда можно потерять все, что имеешь.

Лев

Для Львов оформить кредит в банке или взять деньги в долг нормальное явление, так как они считают важным наполнить свою жизнь роскошью и комфортом. Только вот часто такая беспечность заводит их в долговую яму, из которой потом приходится выбираться с огромными усилиями и потерями.

Водолей

Водолеи вообще не умеют дружить с деньгами, и поэтому постоянно находятся в зависимости от них. Представители этого знака Зодиака часто просто не обращают внимания на недостачу финансов, а когда это обнаруживается, бегут в банк за кредитом, не задумываясь над тем, как они его будут возвращать.

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