Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт Анатолия Штефана.

В своем Telegram-канале народный депутат от «ОПЗЖ» Илья Кива сделал очередное скандальное заявление. Депутат заявил, что Украина никогда не станет полноправным членом НАТО и ЕС. Кроме того, народный избранник повторил тезис российской пропаганды о том, что украинцы и россияне «один народ».

«Украине на роду написано быть с Россией одним целым. Мы один народ и наше имя – славяне», — заявил Кива.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, комментируя заявление депутата, задался вопросом, почему до сих пор Кива и его последователи, которые считают россиян «братьями», до сих пор не выехали из Украины.

«Не понимаю лишь одного. Почему, если они хотят быть рядом со своими братьями, они еще не уехали из Украины?», — задался вопросом офицер ВСУ.

Іллюха знову запалює.

І цікавим фактом є те, що у нього є послідовники. Не розумію тільки одне. Чому якщо вони хотять бути поряд зі своїми браттями, вони ще не поїхали з України…

🔥Telegram — https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/tMk6hZJ7H3 — Анатолій Штефан Штірліц (@Shtirlitz53) January 12, 2022

Под публикацией Штефана комментаторы пишут, что Кивой должна заинтересоваться СБУ, после очередного антиукраинского заявления. Другие же считают, что скандальному народному депутату стоит выехать в Россию.

«Где СБУ?», — задаются вопросом пользователи.

Стоить отметить, что Кива неоднократно делал заявления и поступки, которые возмущали украинской общество. Например, в октябре прошлого года он поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина.