Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение «Вольнодумца», на территории временно оккупированного Донецка в настоящее время наблюдается борьба за пост так называемого «первого вице-премьера» псевдореспублики. Это началось после того, как первого ноября минувшего года увольнению подвергся россиянин Владимир Пашков. Его уличили в коррупции после глобальной финансовой проверки.

В сообщении «Вольнодумца» говорится:

«Изначально на данный пост хотели ставить Евгения Лавренова, известного под позывным «Тамплиер». И, несмотря на то, что он всем устраивал главаря ОРДО Пушилина, в Кремле почему-то засомневались в нем. Именно по этой причине сейчас на временно оккупированной территории Донецкой области началась борьба в кулуарах между Игорем Мартыновым («экс-глава» Донецка), а также бывшим директором ЗАО «Внешторгсервис», гражданином России Виктором Николаенко. Но именно Лавренов стремится управлять «экономикой» самопровозглашенной «ДНР». Для этого он даже подключил свои родственные связи из бывшей Партии регионов. Однако какое решение примет Москва, пока что неизвестно».

Источник также сообщил, что Кремлю выгодно посадить в это кресло собственного «карманного человека», который должен быть профессионалом, а также разбираться в финансово-экономических процессах. Более того, он должен будет докладывать на верх все, что происходит в ОРДО, раньше Пушилина.

Стоит отметить, что это далеко не первая информация о вероятных кадровых ротациях в ОРДО. Ранее местные жители уже начали распространять слухи о новых людях на высоких «государственных» постах.