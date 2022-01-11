Данная информация представлена телеграм-каналом «Донецк», передает «НБН».

«Инсайдерская информация! Уже в январе-месяце в ДНР планируют кадровые потрясения большого масштаба. Будут происходить перестановки среди глав администраций городов наряду с районами ДНР. Это будет происходить в ближайшее время», — сообщил источник.

Затем инсайдер сослался на то, что сегодняший городской «глава» Дебальцево или же нынешний мэр Харцызска могжет занять ключевой пост так называемого «мэра» Макеевки. Тем не менее, источник подтвердил, что ранее поднималась информация о том, будто бы «градоначальником» Макеевки станет сегодняшний врио города – Доморовский.

Другой информации источник, к сожалению, не представил. Впрочем, он задал вопрос читателям из ОРДО, кого бы они хотели видеть на столь высоком посту.

Временем ранее сообщалось, что в Украине придумали, как закончить войну на Донбассе за 6 месяцев: Бойко озвучил ключевой план.