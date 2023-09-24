Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении российского «Интерфакса».

Так, отмечается, что комендантский час на захваченной территории Донецкой области будет действовать в будние дни с 23 часов вечера до 04 часов утра. В это время будет запрещено находиться на улицах.

Кроме того, запрещаются в ОРДО и какие-либо собрания, акции и пикеты.

Своим «указом» Пушилин также ввел «военную цензуру», касающуюся почтовых отправителей и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы уже писали о «прилете» в администрацию Пушилина в Донецкой области.