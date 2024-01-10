Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» сообщает, что накануне Нового года представитель Администрации главы РФ решил сделать Донецку «подарок» в виде пяти фур с яйцами. Продукцию должны были реализовать жителям оккупированного города по низким ценам. Кириенко рассчитывал на то, что о его «щедрости» узнает Путин, информирует «НБН».

Однако караван так и не доехал до Донецка, его перехватили кадыровцы. «Затрофеенные» яйца боевики отправили в Чечню, часть продукции передали нуждающимся жителям республики через фонд матери Рамзана Кадырова.

Известно, что о конвое люди Кириенко сообщили узкому кругу лиц, в частности Денису Пушилину. Заместитель руководителя АП РФ считает, что «глава ДНР» причастен к воровству яиц, «слив» информацию о фурах кадыровцам. Теперь чиновник думает, как наказать ставленника Кремля в Донецке и главу Чечни за срыв его щедрой акции для Донецка.

Напомним, Кадыров предложил Вашингтону снять санкции с его родственников, лошадей и самолета в обмен на украинских военнопленных.