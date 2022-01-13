Об этом рассказала Алеся Бацман в эфире телеканала «Украина 24», передает «НБН«.

По словам журналистки, такой любопытной информацией с ней поделился один из актеров «95 квартала» Юрий Великий, который не так давно давал ей интервью.

«Мне Юрий, который сейчас пародирует Зеленского в «Квартале», рассказал, что президент — очень ранимый человек. До своего похода в политику он хорошо воспринимал шутки о себе и даже просил написать о нем что-то смешное в жесткой форме».

Но после того, как Владимир Александрович занял президентское кресло, ситуация в этой области сильно изменилась. В частности, как рассказал журналистке Юрий Великий, однажды по поводу шуток о Зеленском с ним даже разговаривал Евгений Кошевой — нынешний руководитель «95 квартала»:

«После одного из выступлений подходит ко мне Женя и говорит, что ему звонил Владимир Зеленский и сказал следующее: «Почему вы так обо мне шутите? Это же свинство вообще!». Он очень расстраивается из-за всего этого».

В ответ на такие признания Юрия Великого, Алеся Бацман посоветовала ему быть честным со зрителями:

«Я говорю ему, что в этой ситуации пусть или закрывают «Квартал» или честно скажут, что власть запрещает им шутить о них. Но Юрий ответил, что закрывать проект они не будут, а просто будут шутить о власти не так жестко».

Кстати, ранее актер «95 квартала» Александр Пикалов ответил, вернется ли Зеленский на сцену после президентсва.