Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика, 14 января в Украине потеплеет, но по всей стране будут идти осадки в виде снега, мокрого снега и местами дождя. Вместе с тем, ночью еще в Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура будет составлять -9…-13 градусов.

Погода в регионах страны

В западных и восточных областях Украины синоптики прогнозируют дождь со снегом, там термометр будут показывать +1…+4 градусов.

В северных и южных регионах страны такая же ситуация. На юге Украины будет еще теплее +2…+5 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах, там ночью еще сохранится морозная погода при температуре от -9 до -13 градусов. Днем воздух прогреется до +1…+4 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 14 января будет облачно, возможен и снег, и дождь. Также синоптики обещают снег. Столбики термометров ночью будут показывать 0…+2 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне +2…+4ºС.

Карта погоды на 14 января

Ранее сообщалось о погоде на 13 января 2022 года.