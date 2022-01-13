Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Увольнение бывшего руководителя украинской сборной из должности главного тренера «Дженоа» стало реальностью после последнего поражения его команды «Специи», возглавляемой Виктором Коваленко.

«Дженоа» оказалась на предпоследнем месте, и ее шансы остаться в Серии «А» сильно усложнились.

По инсайдерской информации, на 13 января руководство команды должно провести встречу с новым кандидатом на пост тренера Руди Гарсией.

Таким образом, будущее «Шевы» в «Дженоа» фактически решено, и даже возможная победа над «Миланом» (13 января) в кубковой встрече вряд ли гарантирует ему сохранение должности.

Вместе с тем, сообщается, что в случае расторжения контракта, Андрей Шевченко и его тренерский штаб сможет получить солидную компенсацию порядка 20 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Шевченко уйдет из «Дженоа»? СМИ сообщили, какая страна заинтересована в украинском специалисте.