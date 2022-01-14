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По словам астрологов, Зодиак здесь играет не последнюю роль, так как уже при рождении под тем или иным зодиакальным созвездием человек наделяется определенными чертами характера. А для совместной жизни огромную роль играет именно их совместимость.

Здесь представлены пары, которые по своей принадлежности к знакам Зодиака никогда не будут счастливы вместе, потому что видят жизнь по-разному.

Близнецы и Скорпион

Скорпионы, обладающие сильным и страстным характером настроены на отношения, в которых будет много романтики. Близнецы же таких предпочтений партнера не разделяют. Это разногласие неизбежно будет создавать напряженность в паре. Кроме того, Близнецы отличаются «двойственной» натурой и могут говорить одно, а делать другое, чего не потерпят прямолинейные Скорпионы.

Овен и Рак

Овны очень эмоциональны, они могут ранить словами, не задумываясь о последствиях. Раки же очень обидчивы и болезненно реагируют на любое замечание. Такой союз практически обречен они не смогут быть счастливы вместе.

Телец и Лев

Тельцов и Львов отличает общее упрямство и склонность к частым спорам по пустякам. Пытаясь каждый раз взять на себя инициативу, они не уступят друг другу в праве быть главным. В таком союзе они не смогут испытать счастья и их отношения постепенно «угаснут».

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