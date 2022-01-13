Информацию передает «НБН», ссылаясь на Rsute.ru.

Об этом поведал известный астролог Павел Глоба. По его словам, для трех представителей зодиакального круга в наступившем году Тигра откроются прекрасные перспективы, и они смогут сказочно разбогатеть.

Овен

В жизни Овнов произойдут перемены, которые буквально перевернут их жизнь. Им только стоит определиться с четкой постановкой цели и тогда год Тигра принесет им финансовое процветание. Любой риск будет оправдан, а любые новые начинания обречены на успех.

Близнецы

Близнецов также ждет блестящее будущее в 2022 году. Перед ними откроются очень выгодные перспективы, которые приведут к непрерывному росту доходов. Глоба уверен, что представители этого знака Зодиака уже готовы к такому повороту событий.

Скорпион

А Скорпионам, по словам астролога, нужно вообще покупать кошелек пообъемнее, а лучше сразу чемодан. А еще лучше – придумать, куда деньги вложить, потому что их в 2022 году ждет непрерывный финансовый поток. Правда Скорпионам придется работать не покладая рук. Вместе с тем, Судьба их также будет баловать всевозможными выигрышами, премиями и подарками.

Ранее мы сообщали о том, кому из Зодиаков астрологи не рекомендуют брать кредиты: можно попасть в долговую яму.