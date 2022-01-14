Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика, 15 января в Украине будет бушевать ветер, отчего потепление не будет таким ощутимым. На севере и востоке страны будет снежить, в остальных регионах без осадков.

«В субботу сильный ветер еще не покинет пределы Украины. Все из-за противостояния антициклона Carlos и циклона Famke. В воскресенье ветер ослабнет, однако 17 – 18 января – снова усилится», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

На западе Украины температура воздуха будет днем ​​колебаться от 0 до +3 градусов, мороз до -1ºС прогнозируетсят только на Волыни. Ночью температура воздуха во всех западных регионах опустится до -1…-3 градусов.

В центре, на севере и востоке страны обещают -1…-2 градуса. Кроме того, в северных и восточных регионах выпадет мокрый снег. На остальной территории осадки маловероятны.

Самая теплая погода ожидается в южных регионах и в оккупированном Крыму. Днем там будет +2…+4 градуса. Хотя ночью возможны и морозы до -1 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 15 января будет облачно, ночью возможен дождь с мокрым снегом. Столбики термометров ночью будут показывать 0…-2 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…+2ºС.

Карта погоды на 15 января

Ранее сообщалось о погоде на 14 января 2022 года.