Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», представители так называемой «миграционной службы» самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» рассказали, что может быть проставлено в «паспорте» псевдореспублики, кроме личных данных, то есть – ФИО, места и даты рождения…

Так, по данным сепаратистов, в этом «документе» также могут быть проставлены разные штампы и отметки.

В «ведомстве» подчеркнули, что в «паспорте» ОРДО обязательно должны быть проставлены штампы о регистрации гражданина по месту жительства, снятии его с регистрационного учета, регистрации заключения брака, или же его расторжения, о детях, которым еще не исполнилось четырнадцати лет.

Помимо того, в «паспорте» проставляются отметки, касающиеся ранее выданных документов, удостоверяющих личность «гражданина» ОРДО, а также о воинском учете.

Среди необязательных штампов, которые разрешается ставить по собственному желанию, являются отметки о группе крови и резус-факторе, а также ИНН.

В это же время в «ведомстве» сепаратистов добавили, что строго запрещено вносить в «паспорта» ОРДО данные, записи и отметки, которые не предусматриваются «законодательством» квазиреспублики. В противном случае, такие «документы» будут считаться недействительными.

Как известно, с момент временно оккупации Донецкой области жизнь на территории ОРДО для местных жителей только усугубляется. Помимо разрушенной инфраструктуры, люди видят отсутствие рабочих мест, а если работа и есть, то зарплаты платят мизерные. В это же время тарифы на коммунальные услуги в псевдореспублики регулярно повышаются, в частности, это произошло и после Нового года.