Врач-инфекционист Виктор Петров утверждает, что в эту секунду происходят миллиарды мутаций коронавируса, которые общество увидит в последствии.

Он отметил, что вытеснение «Дельты» новым штаммом «Омикрон» — хорошая тенденция, однако он опасается реассортации коронавируса. Сейчас источником мутации COVID-19 является любой украинец, сообщает «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Петров уверяет, что лучший способ борьбы с мутациями – вакцинация против коронавирусной инфекции. По его словам, ковид может эволюционировать в направлении усиления, приобретая агрессивные свойства, или ослабления, теряя эпидемический потенциал.

При положительном варианте развития событий COVID-19 ослабнет и станет сезонной респираторной инфекцией. Чтобы эпидемия коронавируса закончилась в 2022 году необходимо активно делать прививки.

Напомним, что украинские эксперты рассказали, какие факторы влияют на продолжительность пандемии. Помимо появления новых штаммов и мутаций ковида, пандемию «продлевают» люди, которые не проходят курс вакцинации.