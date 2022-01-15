Как информирует «НБН», телеграм-канал «Вольнодумец» рассказал о том, какие неприятности сейчас наблюдаются среди главарей ОРДО, и что их может ожидать в случае, если один из уволенных «чиновников» начнет давать показания спецслужбам РФ.

Так, ресурс пишет, что из-за коррупционной деятельности в ОРДО уже немало главарей были уволены, а некоторые и вовсе оказались в СИЗО. К примеру, в коррупции уже были обвинены россиянин Пашков, а в тюрьме оказался бывший так называемый «министр строительства и ЖКХ» псевдореспублики Сергей Наумец, которого обвинили в «злоупотреблении служебным положением».

Кроме того, по вышеприведенным статьям были также арестованы и «руководитель» Макеевки Голощапов, «глава» Советского района Макеевки Гизоев, а также Михайлов — «глава» Старобешевского района.

Согласно данным ресурса, на свободе по настоящее время остаются еще несколько главарей ОРДО, однако они являются постоянными посетителями «МГБ» и других «структур» не признанной мировым сообществом республики.

На фоне таких громких событий, пишет «Вольнодумец», отставка еще одного «министра» ОРДО – Руслана Дубовского прошла практически незаметно.

Цитата из сообщения телеграм-канала «Вольнодумец»:

«Угольщики ОРДО имеют о Дубовском совершенно разные мнения. Одни говорят, что он был настоящим профи, а другие – что он такой же вороватый, как и все остальное «руководство» псевдореспублики. «Его нужно не снимать, а за решетку отправлять», — пишут люди. Именно поэтому большинство считают, что Дубовскому предоставляют шанс спрятаться где-то, ведь в коррупции с углем замешаны все «чиновники» высокого ранга квазиреспублики, и даже кураторы из России. И если следователи заставят его говорить, то большая часть «руководства» самопровозглашенной «ДНР» окажется в суде России».

Примечательно, что это далеко не первое, и не последнее деструктивное сообщение о ситуации в ОРДО. В частности, ранее мы писали о том, что с Нового года местное население псевдореспублики столкнулось с определенными изменениями.