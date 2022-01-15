Как информирует «НБН», в эфире Апостроф Live на Апострофе TV она озвучила, что в нашей стране не удастся сдвинуть с места олигархов, даже несмотря на деолигархизацию.

По ее словам, бизнесмены Украины, миллиардеры, такие как Игорь Коломойский и Ринат Ахметов будут править нашей страной и в дальнейшем. Причем делать они будут это через «своих людей». И не получится их полностью сдвинуть с политической арены.

Кроме того, Елена Стеценко прокомментировала также и то, что ждет в текущем году известных богачей из нашей страны, которых могут внести в списки «олигархов». Она подчеркнула, что так или иначе, Коломойский и Ахметов всегда будут пребывать в управлении государства за спинами иных людей.

Цитата из сообщения мольфарки:

«Сейчас уже наблюдаются предсудебные решения по Петру Порошенко. И в этом году они точно не закончатся. А другие миллиардеры – Коломойский, а также Ахметов, так они будут оставаться за спинами собственных людей, которые в настоящее время находятся в управлении государства. И они будут продолжать управлять страной именно через них. Другими словами, сказать, что они в полной мере уйдут с политической арены – нет. Никогда они не уйдут».

Примечательно, что это далеко не первый резонансный комментарий мольфарки относительно власти Украины. Ранее она уже заявляла о том, что Владимир Зеленский не сможет закончить свою каденцию президента.