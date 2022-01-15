Как информирует «НБН», в сообщении представителей украинской разведки МО говорится, что во временно оккупированной Горловке из емкостей, в которых хранится аммиак, вытекает в воздух яд. Согласно обнародованным данным, это может в дальнейшем быть использовано в качестве причины для увеличения агрессии в отношении украинского государства.

Цитата из сообщения ведомства:

«Согласно информации, добытой разведчиками Украины, четырнадцатого января, в Горловку, которая находится под временным контролем России, а точнее на ПАО «Концерн Стирол» были доставлены емкости, внутри которых находился аммиак. Причем в результате нарушения правил безопасности (разгерметизации), ядовитые вещества из них выбрасываются в атмосферу».

По данным разведки, вызванная действиями оккупантов Российской Федерации техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Киева в применении ядовитых химических веществ, а также в качестве повода для вооруженной агрессии в отношении Украины.

В разведке считают, что оккупанты полностью потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозят на временно оккупированные территории нашей страны. Более того, химическое загрязнение может стать причиной экологической беды на Донбассе.

Касательно военной ситуации на Донбассе то, согласно утренней сводке штаба ООС, известно, что оккупационные силы на протяжении вчерашних суток два раза обстреливали позиции ВСУ.