Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Зеленский поддержал бывшего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко.

Президент нашей страны напомнил Шеве, что он является всемирно известным спортсменом, которого больше всего любят именно на территории нашей страны.

Цитата из сообщения Зеленского:

«Не только Украина, Андрей Николаевич, Шева, но также и вся Европа прекрасно знает, на какой уровень игры может выйти команда, которую ты возглавляешь. Как следствие, «пускай это будет только первый клубний блин комом» на старте огромной карьеры успешного тренера. Мы точно знаем, что ты станешь еще лучше!».

Напоследок Владимир Александрович добавил, что Андрея Шевченко всегда ждут и любят в Украине.

Как известно, сегодня официально стало известно об увольнении Шевченко из поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа».