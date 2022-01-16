Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 16 января в Украине будет облачно, однако осадки не прогнозируются. Ветер постепенно стихнет и станет теплее.

«В воскресенье штормовой ветер, который является следствием противостояния антициклона Carlos и циклона Famke, будет ослабевать. Однако 17 – 18 января снова усилится», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Теплее всего будет на западе Украины. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируют потепление до +1…+3 градусов. На Закарпатье дневная температура опустится до -1ºС.

В южных регионах страны и в оккупированном Крыму температура будет колебаться в пределах 0…+2 градусов.

В восточных, центральных и северных областях следует ожидать небольших морозов, с температурой до -1 градуса.

Погода в столице

В Киеве и области 16 января будет облачно, но без осадков. Столбики термометров ночью будут показывать -1…-3 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне -1…+1ºС.

Карта погоды на 16 января

Ранее сообщалось о погоде на 15 января 2022 года.