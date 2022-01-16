Как информирует «НБН», по мнению бывшего народного депутата Верховной Рады Украины, государство-оккупант не в силах осуществить долгосрочную и широкомасштабную военную операцию против нашей страны. Более детально об этом советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош рассказал на собственной Facebook-странице.

Ярош подчеркнул, что Кремль неспособен на длительную и полномасштабную операцию против Киева, и не сможет провести захват большей территории нашей страны, чем контролирует в настоящее время.

Цитата из заявления Яроша:

«Их ряды в армии реально косит дедовщина. У них обнаглевший криминалитет выбивает деньги с лихих сирийских, а также донбасских гусаров в далеких гарнизонах. Что касается техники оккупантов, то она на протяжении годов не проходит регламентных работ».

При этом экс-лидер ДУК «ПС» добавил:

«Я имею полное убеждение в том, что народ Украины, опираясь на свою армию, имеет способность раз и навсегда поставить жирную точку в вопросе имперских амбиций Москвы».

Несмотря на такие заявления Яроша, ситуация вокруг украинского государства продолжает оставаться напряженной, так как у наших границ по настоящее время наблюдается скопление огромного количества военных и военной техники.