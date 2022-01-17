Информацию передает «НБН», ссылаясь на «Страна».

Во-первых, суммы в счетах за услуги ЖКХ постоянно растут. Платежки украинцев в этом отопительном сезоне уже «потяжелели» на 19,6% или на 6,5 млрд гривен.

Если за октябрь-ноябрь 2020 года всего по стране было начислено 33,1 млрд гривен, то за тот же период в 2021 оду эта сумма уже составила 39,6 млрд грн.

Во-вторых, одновременно с повышением тарифов начала расти и задолженность населения Украины, которая с начала этого отопительного выросла на 18,2 млрд гривен и на 1 декабря 2021 года уже составляла 72,7 млрд грн.

Основное увеличение по долгам произошло по двум главным статьям: за га – 9,2 млрд гривен, а также за отопление и горячее водоснабжение – 8,5 млрд грн.

В-третьих, рост задолженности отчасти обусловлен уменьшением количества домохозяйств, получающих субсидии, на 12,4%, а также ее среднего размера на 2,3%.

В 2022 год тенденция продолжится, так как в планах заложена сумма для субсидий на 9 млрд гривен меньше, чем в 2021 году.

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