Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдерскую информацию, передает «НБН».

«Наш источник в Офисе президента поведал, что появилась закрытая социология. Сделали ее специально для ОП. Она продемонстрировала, что теперь уже есть одинаковый уровень поддержки среди жителей Украины Порошенко и Зеленского в первом туре президентской гонки. Впервые за всю каденцию Зеленского Порошенко выигрывает второй тур с перевесом в 2%», — сказал в начале источник.

Затем он сослался на то, что большинство украинцев по-особенному относятся к преследованию экс-президента. Социология показала, что они считают преследование сегодняшнего лидера «Европейской Солидарности» политически матированным.

Кроме того, Порошенко подняли рейтинг – Шарий рассказал, что произошло по прибытию экс-президента в Украину.