Как информирует «НБН» со ссылкой на ресурс сепаратистов «Донбасский кейс» в телеграм-канале, начиная с первого февраля текущего года, местное население ОРДЛО столкнется с новым ростом цен. Причем они возрастут буквально на все.

Все будет происходить по той причине, что с первого числа февраля месяца «Росавтодор» поднимает тарифы для грузовиков, масса которых превышает девять тонн, за проезд по федеральным автотрассам РФ на 20 копеек за один километр. Таким образом перевозчики, начиная с первого февраля будут платить 2,54 рубля за километр, вместо 2,34 российских рубля.

Другими словами, как пишет ресурс, в первого февральского дня стоимость перевозки всего, начиная от продуктов питания, и до бензина, возрастет. Конечно же, это скажется на ценах.

Автор сообщения отмечает, что все, что завозится на территорию ОРДЛО, везется именно по федеральным трассам по системе «Платон», за что нужно платить деньги.

Напоследок источник подытожил:

«Будет ли война, мы еще не знаем, но цены точно поднимут».

Не так давно местное население ОРДО уже «обрадовали» повышением цен на коммунальные услуги. Это произошло следом за тем, как некоторым людям были незначительно подняты зарплаты.