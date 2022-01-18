Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 19 января на праздник Крещения в Украине будет морозно, особенно ночью. Порывы ветра стихнут. Осадков не будет на большей части территории страны.

«Сильного ветра на Крещение уже не будет, однако дороги скует гололедица. На трассах – соль и каша, на тротуарах – всего понемногу», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Ночью температура воздуха по всей Украине будет в пределах -4…-6 градусов. Западные регионы – не исключение. Хотя днем на западе страны ​​морозов может не быть. Прогнозируют 0…+2 градуса, на Закарпатье – -1…+1ºС.

Холоднее всего будет на севере Украины. Там прогнозируют днем ​​-5…-7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся аж до -10…-12ºС.

В южных и восточных регионах страны немного теплее – 0…+2.

Такая же ситуация ожидается и в центре Украины.

Осадков быть не должно лишь ночью на востоке, а также части южных и северных регионов страны возможен снег.

Погода в столице

В Киеве и области 19 января ветер должен стихнуть. Столбики термометров ночью будут показывать -6…-8 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС. Осадки не прогнозируются.

Карта погоды на 19 января

Ранее сообщалось о погоде на 18 января 2022 года.