Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 января погода в Украине будет не очень морозной, однако ситуацию может осложнять мощный ветер, который будет гулять почти по всей территории страны. Также в большинстве областей будет снежить. Температура воздуха днем почти по всей стране будет колебаться от -2 до +1 градуса.

«А начиная со следующей недели в большинстве областей Украины морозы усилятся», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Погода в регионах страны

Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины, там ожидается 0…+3 градуса.

На остальной территории страны дневная температура воздуха будет находиться в пределах 0…-2ºС.

Осадки в виде снега ожидаются везде, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

В Крыму будет сыпать мокрый снег.

Кроме того, 21 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который может разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.

Погода в столице

В Киеве и области 21 января также ожидаются сильные порывы ветра и будет снежить. Столбики термометров ночью будут показывать -3…-5 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС.

Карта погоды на 21 января

Ранее сообщалось о погоде на 19 января 2022 года.