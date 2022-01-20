Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 января погода в Украине будет не очень морозной, однако ситуацию может осложнять мощный ветер, который будет гулять почти по всей территории страны. Также в большинстве областей будет снежить. Температура воздуха днем почти по всей стране будет колебаться от -2 до +1 градуса.
«А начиная со следующей недели в большинстве областей Украины морозы усилятся», – написала Диденко на своей странице в Facebook.
Погода в регионах страны
Теплее всего будет в восточных и южных областях Украины, там ожидается 0…+3 градуса.
На остальной территории страны дневная температура воздуха будет находиться в пределах 0…-2ºС.
Осадки в виде снега ожидаются везде, кроме Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
В Крыму будет сыпать мокрый снег.
Кроме того, 21 января будет дуть сильный юго-западный ветер, который может разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах.
Погода в столице
В Киеве и области 21 января также ожидаются сильные порывы ветра и будет снежить. Столбики термометров ночью будут показывать -3…-5 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС.
Карта погоды на 21 января
Ранее сообщалось о погоде на 19 января 2022 года.
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