Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов столицы Украины, в офис редакции Гордона в Подольском районе Киева, стреляли. Представители правоохранительных органов начали расследование по факту преступления.

При этом в полиции Киева уточнили, что говорится о редакции, офисе украинского журналиста Дмитрия Гордона.

В правоохранительных органах отметили, что приблизительно в 17 часов к ним поступило сообщение относительно того, что повреждено окно в здании, которое располагается на улице Щекавицкой.

Представители следственно-оперативной группы на месте происшествия запечатлела повреждение снаружи двойного стеклопакета.

В это же время в полиции подчеркнули:

«Повреждение оказалось не сквозным. В настоящее время стражи порядка пытаются установить свидетелей и очевидцев произошедшего инцидента. Просматриваются видео с камер наблюдения».

Напоследок сотрудники НПУ добавили, что по этой причине было открыто уголовное дело согласно части первой статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Не так давно Дмитрий Гордон предложил журналиста на поста спикера парламента, и тут же получил ответ от него.