Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Украина-24».

Заместитель главы Совбеза РФ, экс-президент РФ Дмитрий Медведев вновь отличился резким постом в социальных сетях. Российский чиновник заявил, что «он всех ненавидит и хочет, чтобы они все исчезли».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — заявил Медведев.

При этом он не уточнил, к кому пылает такой ненавистью. Однако не составит труда догадаться, что сообщение Медведева адресовано всему цивилизованному миру.

Журналист Дмитрий Гордон считает, что Медведев разразился угрозами из-за того, что его сына собираются выдворить из США.

«Он разразился таким постом, потому что его сына выгнали из США, где он жил, подвергли санкциям. Медведев – это враг Украины, такой же фашист, как и Путин», — сказал Гордон.

Журналист добавил, что он ненавидит всей душей всю российскую «верхушку».

К слову, недавно Гордон заявил, что Украина имеет полное право бить по инфраструктуре РФ.