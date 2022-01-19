Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».

Журналист Дмитрий Гордон считает, что его коллега Василий Голованов прекрасно справился бы с обязанностями спикера Верховной Рады. Он считает, что у журналиста есть для этого все: прекрасные коммуникационные способности и человеческие качества.

«Когда-то я говорил с Леонидом Кравчуком (первый президент независимой Украины, — ред.) и я его спросил: «каким должен быть президент?», а он мне отвечает одним словом: «добрым»», — поведал Гордон.

После этого Гордон добавил, обращаясь к Голованову:

«Думаю, вы будете хорошим человеком в качестве главы Верховной Рады».

Телеведущий Голованов не замедлил с ответом. Он заявил, что в политику он не собирается.

«Я в политику не хочу», — заявил телеведущий.

В свою очередь Гордон заявил, что он тоже не планирует поход в политику, несмотря на то, что иногда появляются такие слухи.

Ранее Гордон рассказал, что президент Зеленский предлагал ему высокие должности.