Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украина-24».
Журналист Дмитрий Гордон считает, что его коллега Василий Голованов прекрасно справился бы с обязанностями спикера Верховной Рады. Он считает, что у журналиста есть для этого все: прекрасные коммуникационные способности и человеческие качества.
«Когда-то я говорил с Леонидом Кравчуком (первый президент независимой Украины, — ред.) и я его спросил: «каким должен быть президент?», а он мне отвечает одним словом: «добрым»», — поведал Гордон.
После этого Гордон добавил, обращаясь к Голованову:
«Думаю, вы будете хорошим человеком в качестве главы Верховной Рады».
Телеведущий Голованов не замедлил с ответом. Он заявил, что в политику он не собирается.
«Я в политику не хочу», — заявил телеведущий.
В свою очередь Гордон заявил, что он тоже не планирует поход в политику, несмотря на то, что иногда появляются такие слухи.
Ранее Гордон рассказал, что президент Зеленский предлагал ему высокие должности.
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