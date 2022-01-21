О розе существует минимум 101 легенда, некоторые из них связаны не только с отношениями, но и с верой, войнами, мистикой и символами. Даже врачи высоко оценивают данную красавицу, ведь она питательна и богата витамином С.

Не каждый опытный флорист знает, что некоторые сорта могут иметь высоту до семи метров, а первые виды появились на земле 35 миллионов лет назад! Очень часто это растение участвует в экспериментах, недавно розу брали в космос и проводили опыты по распространению запахов в невесомости. Полученные данные помогли применять ароматы с целью рекламы многих брендов.

Всё это увлекательно, но очаровательной блондинке всё равно, сколько в мире сортов и какова внутренняя структура стебля. Она оценит композицию и факт неожиданного получения этой красоты в самый серый день.

Доставка цветов по Киеву: это реально?

Ошибочно считать, что украинский сервис далёк до совершенства. Отечественные специалисты и предприниматели готовы занять первые места на чемпионате по оперативной доставке букетов в огромном мегаполисе. За много лет работы появился опыт, знания, точные карты и кратчайшие маршруты для курьеров. А мастера флористики создают фантастические шедевры, которые можно сразу записывать в произведения искусства.

Свежие цветы с доставкой по Киеву — это красиво и торжественно, спасительно и безальтернативно, грандиозно и неожиданно. Оперативность и креативность — не главные достоинства сервиса. Девушка или зрелая женщина будет поражена и приятно ошеломлена самим фактом вручения шикарного дара. Важны неожиданность, спонтанность, непривычное время или обстановка. Получить из рук кавалера яркий букет в праздник — это ожидаемо. А вот стать хозяйкой необычного презента в день, когда милый за сотни километров — это совсем другие ощущения!

Подбираем букет 101 роза на заказ

Не каждый мужчина разбирается в цветах и знает тонкости их вручения. Если у Вас серьёзные намерения и ответственный повод, то обязательно используйте возможность дарения сто одной розы! От такого презента любая дама будет на седьмом небе. С такой красотой можно признаваться в любви, звать замуж и просить прощения. Огромное количество — это обилие вариантов для нестандартного оформления.

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Как правильно заказать доставку цветов в Киеве?

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