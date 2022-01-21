Представители госбюро расследований проинформировали что, согласно имеющейся информации, первым погибшим во время Революции достоинства на главной площади Киева является не Сергей Нигоян.

Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-конференцию заместителя главы управления по делам Майдана Артема Ябронского (ГБР), первым активистом, который пал на Майдане в дни свержения власти Януковича, был Юрий Вербицкий. Хотя ранее сообщалось, что первым убитым был именно Сергей Нигоян.

Так, во время своего выступления Яблонский заявил:

«Кого первого убили на Майдане во время Революции достоинства? Юрия Вербицкого, или же Сергея Нигояна. Однако последние данные твердят, что это все-таки Юрий Вербицкий. Три фамилии: Нигоян, Вербицкий и Жизневский. Именно убийства этих трех человек по настоящее время не были раскрыты. Однако следственные органы хорошо активизировались на этом вопросе».

Согласно его словам, в настоящее время уже выявлены все подразделения внутренних войск, а также специальных подразделений «Беркут», находящихся во время совершения каждого из вышеуказанных убийств в близости с погибшими и могли поступить с учетом вывода экспертиз.

Стоит отметить, что гибель Нигояна на Майдане, по словам экс-депутата ВРУ Анны Герман, едва не заставила Виктора Януковича свести счеты с жизнью.