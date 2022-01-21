Информацию передает «НБН», ссылаясь на zn.ua.

В данный момент создана рабочая группа, которая будет изучать такую возможность, прежде чем этот вопрос будет вынесен на рассмотрение сессии.

Эта информация поступила от главы фракции Андрея Витренко.

«По нашей инициативе на сессии Киевсовета был рассмотрен вопрос о стоимости проезда в общественном транспорте и создана рабочая группа по изучению возможности бесплатного проезда для киевлян», — отметил депутат.

Витренко пояснил, что это один из вариантов, который будет рассматривать при принятии решения о финансировании городского транспорта.

«Наша фракция будет настаивать на введении в Киеве именно такой модели», – подчеркнул он.

Как известно, подобная инициатива уже реализована на малой родине Владимира Зеленского в Кривом Роге. Хотя реализовал ее мэр города Константин Павлов, которого выдвинула на этот пост «ОПЗЖ». Реализация этого проекта обошлась городу в 2021 году в 116 миллионов гривен.

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