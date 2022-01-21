Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 22 января погода в Украине будет слегка морозной, со снегопадами на западе и севере страны. Средняя температура воздуха днем почти по всей стране будет колебаться от 0 до -3 градуса.

Погода в регионах страны

В западных регионах Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -4 градусов.

В северных областях также ожидаются осадки. Столбики на термометрах покажут от -1 до -3 градусов.

На востоке страны будет солнечно, при дневной температуре 0…-3 градусов.

На юге Украины солнечно и сухо, температура там буде в пределах от -1 до +2 градусов.

Погода в столице

В Киеве и области 22 января также ожидаются сильные порывы ветра и будет снежить. Столбики термометров ночью будут показывать -3…-6 градусов, а днем температура воздуха будет на уровне 0…-2ºС.

Карта погоды на 22 января

Ранее сообщалось о погоде на 21 января 2022 года.