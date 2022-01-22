Как информирует «НБН» со ссылкой на «Телеграф», об этом заявил руководитель Центра стратегий и анализа Чаленко Игорь.

Согласно его словам, украинское государство могло бы получить так называемую «ХНР» еще в 2014 году. Но тогда в ситуацию вмешались Арсен Аваков и Геннадий Кернес, благодаря чему этого не произошло.

Эксперт уверяет, что несмотря на то, что Российская Федерация в то время не смогла осуществить свой план, она не оставила своих намерений создать так называемую «Новороссию». Просто Москва ждет своего часа для этого.

Также специалист акцентировал внимание на том, что действующая власть Харькова сейчас активно продолжает сохранять определенный уровень автономии от центральной власти.

Напоследок он подытожил:

«Исходя из всего вышесказанного, общество должно изменить свои панические настроения на конструктивные беспокойства с сохранением привычного образа жизни».

О том, что делать украинцам в случае наступления России, вопрос также поднял в эфире политического ток-шоу бывший разведчик Василий Бурба.