Представитель здравоохранительного ведомства Украины предупредил граждан о том, что уже в феврале страну накроет волна заболеваемости новым вариантом коронавирусной инфекции.

По его словам, в следующем месяце МОЗ будет сообщать о порядке 59 000 новых случаев заражения «Омикроном» в сутки, что является достаточно оптимистичным прогнозом, информирует «НБН» со ссылкой на издание LIGA.net.

Кузин добавил, что в следующем месяце могут переболеть новым видом COVID-19 до миллиона жителей страны. Самая напряженная ситуация с эпидемией сложится в период с 20 по 25 февраля.

Кузин успокоил украинцев, сообщив, что власти будут требовать соблюдения карантинных мер, что и в предыдущие волны заболеваемости, однако объявлять локдаун не планируют.

Доктор Комаровский призвал украинцев не расслабляться, поскольку «Омикрон» также представляет угрозу для людей несмотря на то, что заболеваемость им переносят достаточно легко. Врач обратил внимание на группу риска.