Как информирует «НБН» со ссылкой на «ДонПресс», на территории некоторых городов временно оккупированной Донецкой области начали появляться объявления о приеме на работу служащих и рабочих на шахту №22 «Коммунарская» (поселок Коммунар).

Всем желающим устроиться предлагают «официальное» трудоустройство, оплату больничных, отпусков…

Кандидатам на предложенные вакансии предлагают:

45 – 59 тысяч российских рублей в месяц проходчикам, а также ГРОЗ;

23 – 27 тысяч рублей рабочим ГРП, МПУ;

31 −38 тысяч рублей в месяц горнорабочим по РГВ;

15 −18 тысяч рублей в месяц для машинистов конвейера;

17 – 25 тысяч рублей в месяц водителям ЛАЗ, КРАЗ;

13 – 15 тысяч рублей за 30 дней для операторов котельной.

Кроме того, оккупанты обещают выплатить «подъемные» в размере трех тысяч российских рублей, бесплатное обучения, а также доставку на рабочее место транспортом компании.

Не так давно руководство «Ощадбанка» обратилось к местному населению ОРДЛО с напоминанием о том, что им срочно нужно явиться в отделение банка для получения карт для зачисления пенсий.