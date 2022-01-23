Информацию передает «НБН», ссылаясь на Аpostrophe.ua.

Для этих Зодиаков откроется финансовый портал удачи, который осыплет их богатством и приятными подарками.

Овен

Овнам астрологи напророчили карьерный взлет и, следовательно, существенную прибавку в доходах. Предложений может быть даже несколько, поэтому представителям этого знака придется хорошо подумать, чтобы принять единственно правильное решение.

Скорпион

Скорпионам не лишним будет послушать советы людей, от которых может зависеть их будущее. Также им не помешает расширить круг полезных знакомств. И тогда следует ожидать серьезных финансовых результатов.

Козерог

Козерогов ждет изменение в карьере, которое произойдет ближе к середине года. Их ожидает серьезное повышение по службе, а также высока вероятность получения премии.

Водолей

Для Водолеев самое благоприятное время начнется с апреля 2022 года. Появится возможность заключения выгодной сделки, тех, кто трудится по найму ожидает существенная прибавка к зарплате.

Ранее мы сообщали о том, что неожиданная удача в конце января: кому из Зодиаков крупно повезет.