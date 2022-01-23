Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 23 января 2022 года цена американского доллара составила 28,32 гривен, а евро стоит сегодня 32,11 гривен за евроединицу, что соответствует уровню предыдущего банковского дня.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 23 января 2022 года.

1 доллар США стоит 28,3236 гривен;

1 евро – 32,1147 гривен;

1 российский рубль – 0,3695 гривен;

польский злотый – 7,1011 гривен.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,20 гривен, продажа 28,45 гривен за единицу;

— евро: покупка 31,90 гривен, продажа 32,30 гривен за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривен, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29,0 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 21 января.